Das sind die Trendfrisuren für Männer 2018

Der Bart bleibt auch 2018 angesagt



Friseure holen für Männer einen Trendschnitt der Vergangenheit aus den Kisten: Der Messerschnitt feiert ein Comeback, berichtet der Friseur Willi Decker aus Hamburg. "Der ist ideal für den angesagten Herrenschnitt im Stil der 30er Jahre, der besonders präzise geschnitten werden muss."Anleihen nimmt die Frisurenmode für den Mann auch bei einem anderen Jahrzehnt: den 20er Jahren. Genauer gesagt bei den Frisuren in der Romanverfilmung von "Der große Gatsby". "Kurze Konturen, längeres Deckhaar und Scheitel kennzeichnen diesen Trend", erläutert Roberto Laraia, Art Director des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks in Köln.Künstliche Haarfarben sollen am Mann möglichst natürlich wirken, nennt Decker einen dritten Trend. Aber es geht auch anders: Für den Friseur Udo Walz aus Berlin sind "blondierte Spitzen sehr angesagt, ebenso Grautönungen, die das natürliche Grau lebendiger und ausdrucksstärker machen".Ebenfalls angesagt bleibt der Bart. "Neben den klassischen Varianten ist jetzt vor allem der Sieben-Tage-Bart gefragt", so Decker.