Das ist die größte Hauskatze der Welt

Gleich zwei Hauskatzen mit Rekord-Titel leben im US-Bundesstaat Michigan unter einem Dach. Mit einer Größe von etwa 48,3 Zentimetern geht "Arcturus Aldebaran" als größte Hauskatze der Welt in die Rekord-Sammlung 2018 ein, die die Redaktion des Guinnessbuchs mitteilte. Den Ruhm teile sich die Savannah-Katze mit Mitbewohner "Cygnus Regulus". Er besitzt mit 44,66 Zentimetern den längsten gemessenen Schwanz einer lebenden Hauskatze.Beide Tiere leben im Örtchen Ferndale, rund 20 Kilometer nördlich von Detroit. Der Schwanz von "Cygnus" sei so lang, dass er oft versehentlich irgendwo hineingerate, sagten die Besitzer der Tiere, Will und Lauren Powers der Mitteilung zufolge. Der zwei Jahre alte "Arcturus" wiederum ist so groß, dass er auf den Hinterläufen stehend vom Küchentisch essen kann, wie Bilder des Katers zeigen.dpa