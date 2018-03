Das Geschäft mit dem Geschäft: Deutsche verschenken 20 Millionen Euro in Sanifair-Bons

Millionengeschäft für Tank & Rast





Eine stolze Zahl: 20.000.000 Euro



70 Cent für das kleine oder große Geschäft: Ein ziemlich stolzer Preis, den wir für einen Toilettenbesuch auf einer Autobahn-Raststätte bezahlen müssen. Man könnte sich jetzt auch einreden, gar nicht 70 Cent - sondern nur 20 Cent zu zahlen. Schließlich bekommen wir ja einen 50 Cent-Wertbon zurück, den wir gleich nebenan in der Raststätte einlösen können.Angeblich tun das die Kunden der Sanifair-Toiletten auch gerne. Doch eine aktuelle Studie zeigt: Von diesem Bon-System profitiert in Wirklichkeit nur einer. Und das ist nicht der Kunde. Eine repräsentative Befragung des Meinungsforschungsinstituts INSA hat im Auftrag des rbb-Verbrauchermagazins Super.Markt herausgefunden, dass die Deutschen jedes Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag verfallen lassen, nachdem sie ein Sanifair-Klo besucht haben.Die Wahrheit hinter den Wertbons ist also ein Millionengeschäft für den Sanifair-Mutterkonzern "Tank & Rast" sowie dessen Franchise-Partner. Denn die Umfrage hat herausgefunden, dass tatsächlich fast die Hälfte der Deutschen die Bons selten oder nie einlöst.Also mich wundert das nicht: Ehrlich gesagt habe ich nie das Gefühl, dass ich mit diesem "Gutschein" jetzt wirklich sparen würde, wenn ich mir ein überteuertes Raststätten-Produkt kaufe. Ob Wasser, Softgetränk oder Snack - die Preise in einer Autobahnraststätte sind doch ordentlich gesalzen. Und ein Produkt für nur 50 Cent, so dass man jetzt nicht noch mehr Geld ausgeben müsste, gibt es sowieso nicht. Nach den Ergebnissen der Befragung geht es wohl nicht nur mir so. Die wenigsten kaufen nach ihrem "Geschäft" noch ein und suchen sich etwas für ihren Wertbon aus. Und so bleibt das Geld dann doch bei Tank & Rast.Laut rbb schätzen Branchen-Experten, dass eine Sanifair-Toilettenanlage täglich von rund 500 Kunden genutzt wird. Wenn man diese Zahl hochrechnet, kommt man auf die beachtliche Zahl von 20.000.000 Euro, die jedes Jahr in Form der Toiletten-Wertbons verfallen. Sanifair gibt es sowohl an Autobahnraststätten, Bahnhöfen und in Shopping-Centern. Bundesweit insgesamt rund 520 Mal.22 Prozent der Befragten gaben an, die Gutscheine nie einzulösen. 29 Prozent nur selten - 35 Prozent meistens und nur 14 Prozent lösen sie immer ein. Insgesamt wurden 1037 volljährige Personen aus ganz Deutschland dazu befragt. Tank & Rast schweigt übrigens zu den Zahlen und will nicht verraten, wie viel das Unternehmen durch ihr Wertbon-System verdient.