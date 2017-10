Das gab es auf der Erotik-Messe "Venus" in Berlin zu sehen

Was gab es auf der Erotik-Messe Venus zu sehen?





Technischer Fortschritt bei lebensechten Sexrobotern



Schon das 21. Mal präsentierte die Venus Berlin im Oktober Trends und Neuheiten aus den Bereichen Erotik und Lifestyle. Mit durchschnittlich 250 Ausstellern aus mehr als 40 Ländern zählt die Venus weltweit zu den größten internationalen Fachmessen dieser Art. Mehr als 30.000 Besucher nutzen die Messe genauso wie Fachhändler und internationale Journalisten, um sich über die neuesten Trends zu informieren.Nicht nur Produzenten von Filmen oder Anbieter von Lovetoys oder Dessous zeigten auf der Messe ihre Produkte. Es gab auch Außergewöhnliches wie Möbel, Bekleidung oder anzügliche alkoholische Getränke. Zum Beispiel einen Penis aus Schokolade oder eine Lampe in Penisform.Ein Veranstaltungs-Programm sorgte für erotische Unterhaltung. Auf verschiedenen Showbühnen wurden die Hüllen für die Besucher fallen gelassen.Auf der Messe waren auch einige technische Fortschritte erkennbar. Zum einen bei Virtual-Reality-Brillen, aber vor allem bei den sogenannten Sexrobotern. Diese können für knapp 10.000 Euro gekauft werden. Die Roboter sprechen und reagieren auf Berührungen sowie Befehle und teilen die Vorlieben ihrer Besitzer.Das Online-Portal Poppen.de hat in Kooperation mit der Venus eine Umfrage gestartet und rund 14.000 User der Plattform nach ihrer Meinung zu Sexrobotern gefragt. Dabei gaben 45 Prozent der Befragten an, gelegentlich Sextoys zu nutzen, bei 30 Prozent kommen diese regelmäßig zum Einsatz. Doch die technische Entwicklung ist noch am Anfang und das Interesse bei der Kundschaft muss erst noch geweckt werden. Lediglich 14 Prozent der Befragten geben an, schon mal Geschlechtsverkehr mit einer intelligenten Puppe gehabt zu haben. Mehr als die Hälfte hingegen hat kein Interesse an Robotersex. Für Verbraucher sind vor allem die hohen Kosten abschreckend.