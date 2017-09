"Dadbag": Diese Tasche sorgt für einen haarigen Männerbauch

Tasche simuliert "dad bod"



Die Vorteile eines Bierbauchs nutzen, ohne wirklich zuzunehmen - das ist die Idee des " Dadbags ". Klingt kurios, ist es auch: Ein Brite hat eine Bauchtasche erfunden, auf der ein haariger Männerbauch gedruckt ist. Dadurch entsteht die Illusion, der Träger hätte wirklich einen Bierbauch. In der Tasche lässt sich passenderweise eine Dose Bier oder Handy und Geld verstauen.Der Erfinder der Bauchtasche erklärte, er wollte unbedingt einen "dad bod" haben, die Kurzform von "dad body". Inspiriert ist der Begriff von Vätern, die zu viel um die Ohren und zu wenig Motivation haben, um sich zu bewegen. Dadurch entsteht oft ein Fettansatz am Bauch. Doch Erfinder Albert Pukies wollte die gesundheitlichen Risiken nicht eingehen, die damit verbunden sind. Jetzt könne er sich einfach einen solchen Bauch aufschnallen, wenn er darauf Lust hat.Pukies hat auf viele Details geachtet: Die Bauchtasche gibt es in verschiedenen Designs, unter anderem mit vielen Haaren, einem Sonnenband oder Speckröllchen. Der einzige Haken ist, dass es die Tasche noch nicht zu kaufen gibt. Pukies sucht noch nach einem Produktionspartner.