1 / 1

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kommt in Berlin zu einem Treffen der Partei- und Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD in der Bayerischen Landesvertretung in Berlin. Bei dem Spitzentreffen sollen Themen für die Sondierungsverhandlungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung beraten werden. Foto: Jörg Carstensen/dpa