Chuck Norris wird 78 - Das sind die besten Sprüche und Witze

Chuck Norris wird am Samstag, 10. März 2018 78 Jahre alt. Grund genug, um uns die besten Sprüche und Witze zu Chuck Norris zurück ins Gedächtnis zu rufen. Aber bevor wir loslegen, wer ist Chuck Norris überhaupt?





Wer ist Chuck Norris?



Chuck Norris ist ein US-amerikanischer Schauspieler und Kampfkünstler. Berühmt wurde unter anderem als Gegner von Bruce Lee in "Die Todeskralle schlägt wieder zu" (1972). Große Bekanntheit erreicht er auch in der dreiteiligen Kinofilmreihe "Missing in Action" (1984-1988) und in der Fernsehserie "Walker, Texas Ranger" (1993-2001).



Vielen ist Chuck Norris heute vor allem ein Begriff, weil es unzählige Chuck Norris-Witze und Sprüche gibt. Die besten haben wir hier gesammelt und sagen damit: Alles Gute, lieber Chuck Norris!



Chuck Norris feiert keinen Geburtstag, sein Geburtstag feiert ihn.



Wie viele Liegestütze schafft Chuck Norris?

Alle.



Chuck Norris grillt unter Wasser.



Chuck Norris kann dich schneller töten als du sterben kannst.



Chuck Norris kann bis Unendlich zählen - rückwärts!



Chuck Norris benutzt Aufzüge nur im Brandfall.



Chuck Norris fällt mit dem Haus in die Tür.



Chuck Norris hat schon mehr Menschen vermöbelt als IKEA.



Chuck Norris kann den toten Winkel reanimieren.



Chuck Norris kann durch "Null" teilen.



Chuck Norris sagt dem Navi, wohin es zu fahren hat.



Bevor Monster ins Bett gehen, schauen sie vorher in den Schrank und unter das Bett, um zu sehen, ob Chuck Norris dort ist.



Google sendet Suchanfragen an Chuck Norris.



Chuck Norris isst keinen Honig - er kaut Bienen!



Wenn ein Zug sterben will, wirft er sich vor Chuck Norris.



Wenn Chuck Norris Zwiebeln schneidet, weinen die Zwiebeln.



Chuck Norris stirbt nicht, er gönnt dem Leben eine Pause.



Chuck Norris kann im Karussell überholen.



Chuck Norris benutzt keine Zahnseide.

Er benutzt eine Fahrradkette!



Es gibt keine Chuck Norris Witze! Es sind alles Tatsachen!