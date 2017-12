"Christmas First" - Buchautor erzählt Weihnachtsgeschichte in Trump-Version

"America First"





Text provoziert teilweise



Wenn die schwangere Maria bemerkenswert gut aussieht, Josef ein Patchworkpapa ist und Jesus als loyale Führungsperson die Erlösung reformiert, verwundert es kaum, dass Herodes "alternative Fakten" zum Geburtsort Jesu präsentiert werden. Mit seinem Buch "Make Weihnachten Great Again" erzählt der Stuttgarter Autor Hartmut Ronge die Weihnachtsgeschichte im Sprach-Stil von US-Präsident Donald Trump.Durch seinen "Blessedseller", der jetzt im Münchner Riva Verlag erschienen ist, will Ronge die "gute alte Weihnachtsgeschichte" topaktuell, in einfachen Worten wieder mehr und bewusster ins Gedächtnis rufen, sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd). Der Autor, der in Marketing und Kommunikation tätig ist, hofft, dass dadurch viele Menschen ganz neu von Jesu Geburt erfahren.In einer Mischung aus Deutsch und Englisch bindet Ronge Original-Zitate des US-Präsidenten in die reich bebilderte Erzählung der Weihnachtsgeschichte ein. Die Worte von Trump, der weder bei seinen Reden noch bei seinen Twitternachrichten mit Superlativen geizt, soll den Lesern ein Schmunzeln auf die Lippen zaubern. Schließlich wären die Hirten von Jesu Geburt ähnlich überrascht gewesen, wie die Menschen im letzten November, als Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde, meint Ronge.Wenn in den USA darüber diskutiert wird, ob Geschäfte ihren Kunden "Frohe Weihnachten" ("Merry Christmas") - wie es Trump fordert - oder "Frohe Festtage" ("Happy Holidays") wünschen sollen, verbindet dies der Autor geschickt mit Trumps Auffassung, dass Amerika immer an erster Stelle ("America First) steht.Ronge kombiniert beide Forderungen, indem er Weihnachten an erste Stelle setzt: "Christmas First! Read it. Believe it. It's true" (Weihnachten zuerst. Lies es. Glaube es. Es ist wahr.) Trotz des deutsch-englischen Textes, ist das Buch leicht zu verstehen.Zwar ist der Text an manchen Stellen etwas provokant. Doch der evangelische Autor will damit keinesfalls die Weihnachtsgeschichte "veräppeln". Die Idee zu dem Buch hatte Ronge Anfang des Jahres, als im Internet zahlreiche und millionenfach geklickte Videos im Trump-Stil kursierten, wie er erzählt. Sie nehmen Trump und seine simple Sprache auf die Schippe.Auch einen weiteren Seitenhieb in Richtung US-Präsident kann sich der Autor nicht verkneifen. Der Band enthält den deutlichen Hinweis, dass Jesu Herrschaft - im Gegensatz zu Trumps Regierungszeit - niemals endet: "Thank God" (Gott sei Dank), heißt es.