Bye Bye N24: Der Nachrichtensender hat jetzt einen neuen Namen

Der Nachrichtensender N24 heißt jetzt Welt. Seit Donnerstagfrüh firmieren damit die Angebote des Senders sowie der Zeitungen "Die Welt" und "Welt am Sonntag" in Print, Digital und TV unter einem Namen, wie der Sender in Berlin mitteilte.Die Namensänderung wurde seit vergangenem Jahr vorbereitet. Das Medienhaus Axel Springer ("Bild", "Die Welt") hatte N24 Ende 2013 gekauft. Bei "Welt" und "Welt am Sonntag" ändert sich im Namen nichts, auch der Doku-Kanal N24 Doku heißt weiter so.