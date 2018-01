Burglind erreicht Bayern: Alarmstufe Rot in Franken - Orkanböen, Gewitter, Starkregen

Update 12:45 Uhr: Warnung vor starkem Gewitter!



Update 12:14 Uhr: DB Regio gibt Entwarnung bei Crailsheim



Update 12:07 Uhr: Burglind richtet Schäden in Mittelfranken an



Update 11:42 Uhr: Bahnverkehr bei Crailsheim gestört



Update 11:27 Uhr: Warnung vor starkem Gewitter!



Update 10:59 Uhr: Zoos in Bayern bleiben wegen Sturm geschlossen



Update 10:24 Uhr: Warnung vor schwerem Gewitter vielerorts aufgehoben

Update 10:12 Uhr: Sturmschäden in Unterfranken - wohl keine Verletzten

Überschwemmte Straßen und Gehwege wohl auch in #BadKissingen, #Ostheim, #Hendungen und #Oberelsbach. Seit gut einer halben Stunde keine wetterbedingten Notrufe mehr. Nach wie vor keine Hinweise über Verletzte. #Sturm #Unterfranken — Polizei Unterfranken (@PolizeiUFR) 3. Januar 2018

Update 10:04 Uhr: Sturmtief rast über Landkreis Bamberg



Update 09:49 Uhr: Burglind sorgt für Behinderungen in Nürnberg



Update 8.50 Uhr: Unwetter erreicht Unterfranken



Update 8.45 Uhr: Sturm "Burglind" führt zu Schäden und Verkehrsbehinderungen



Unwetterwarnungen





Hochwasserwarnungen vom Wasserwirtschaftsamt





Länger anhaltende Regenfälle am Donnerstag



Sturmtief Burglind wütet über Deutschland: In Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg richtete der Sturm am Mittwochvormittag teils schwere Schäden an. Von Westen kommend, hat Burglind jetzt auch Bayern erreicht: In fast ganz Bayern herrscht Alarmstufe rot! Auch über Franken fegt Burglind mit Starkregen, Gewittern und Orkanböen hinweg. Aktuell warnt der Deutsche Wetterdienst vor schweren Sturmböen und Gewittern: "Es treten schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 km/h und 100 km/h anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit orkanartigen Böen bis 110 km/h gerechnet werden." Mögliche Gefahren: "Vereinzelt können zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände." Örtlich treten derzeit zudem starke Gewitter auf, beispielsweise in Bamberg, Forchheim, Coburg, Würzburg, Bad Kissingen, Bayreuth , Erlangen und im Kreis Kulmbach.Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4) in Kreis und Stadt Bamberg, in Coburg, im Kreis Lichtenfels, im Kreis Kitzingen, im Kreis Forchheim, in Kreis und Stadt Bayreuth, in Erlangen sowie im Kreis Kulmbach. Di e Warnung gilt ab sofort bis 14 Uhr. "Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich."Die DB Regio meldet: Die Sperrung wurde aufgehoben und der Zugverkehr zwischen Schnelldorf und Crailsheim wird wieder aufgenommen. Bitte rechnen Sie noch mit Folgeverzögerungen.Besonders hart traf es den Landkreis Erlangen-Höchstadt. In Mühlhausen deckte der Sturm das Dach eines Supermarktes am Mühlweiher ab. Etwas ruhiger ging es in Nürnberg zu. Dennoch gingen massive Windböen, Starkregen und Gewitter über der Metropole nieder. Glücklicherweise hinterließ Burglind in Nürnberg aber keine größeren Schäden. Auch im Landkreis Ansbach sorgte Burglind für Chaos. Dort stürzten rund um den Ort Merkendorf unzählige Bäume auf kleinere Straßen. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Auch ein Strommast fiel den starken Böen zum Opfer, die Bewohner waren kurzzeitig vom Strom abgeschnitten.Die DB Regio warnt: Aufgrund eines Baums im Gleis ist derzeit die Strecke zwischen Schnelldorf und Crailsheim gesperrt. Die Züge aus Richtung Nürnberg verkehren bis Dombühl und enden vorzeitig. Die Züge aus Richtung Aalen verkehren bis Crailsheim und enden vorzeitig. "Aktuell arbeiten wir daran, schnellstmöglich einen Schienenersatzverkehr für Sie einzurichten. Wir werden Sie informieren, sobald dieser den Betrieb aufnimmt."Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4) in Kreis und Stadt Würzburg sowie im Kreis Bad Kissingen: "Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich."Ausgerechnet in den Ferien haben mehrere Zoos in Bayern am Mittwoch geschlossen - wegen Tief "Burglind". "Zur Sicherheit von Besuchern, Tieren und Mitarbeitern haben wir entschieden, den Tierpark heute nicht zu öffnen", teilte der Direktor des Münchner Tierparks Hellabrunn mit. "Bei orkanartigen Böen besteht beim alten Baumbestand Hellabrunns eine starke Gefahr vor herunterfallenden Baumteilen. Gefährliche Tiere wie Großkatzen und Bären bleiben in ihren Ställen." Auch der Augsburger Zoo teilte mit, dass er aufgrund der aktuellen Wetterwarnung geschlossen bleibe.Die Betreiber der Zugspitzbahn teilten mit, dass die Zahnradbahn ausschließlich zwischen den Zugspitzbahnhöfen Garmisch-Partenkirchen und Eibsee verkehrt - auf Deutschlands höchsten Berggipfel geht es aber nicht. Auch das Skigebiet Garmisch-Classic bleibe geschlossen. Andernorts könnten ebenfalls Liftanlagen wegen des drohenden Sturms den Betrieb einstellen, hieß es in einer Mitteilung weiter.Der Deutsche Wetterdienst hat soeben die Warnung vor schwerem Gewitter in folgenden Städten und Kreisen aufgehoben: Bayreuth, Erlangen, Kulmbach, Bamberg, Coburg, Kronach, Forchheim, Lichtenfels, Kreis Kitzingen, Kreis und Stadt Fürth, Nürnberg. Achtung: Die Warnungen vor Unwetter mit Orkanböen sind aber nach wie vor aktiv! Die Polizei Unterfranken berichtet auf Twitter von überschwemmten Straßen und Gehwegen wohl auch in Bad Kissingen, Ostheim, Hendungen und Oberelsbach. Nach wie vor gebe es keine Hinweise über Verletzte.In der Rhön, beispielsweise in Bischofsheim, Sondheim, Motten und Bastheim kam es aufgrund großer Niederschlagsmengen zu überschwemmten Straßen und Gehwegen.Umgestürzte Bäume auch in Steinbach, Wiesenfeld und auf der Kreisstraße zwischen Neuhütten und BischbornerHof, Lkr. Main-Spessart!In Aschaffenburg sind mehrere Bäume auf den Bessenbacher Weg gestürzt. Keine Verletzten! Bei Bessenbach/Waldaschaff ist ein Baum auf die A3 gestürzt. Ein Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er prallte gegen das Geäst. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt.Sturmtief Burglind richtet auch im Landkreis Bamberg schwere Schäden an. In Wind bei Pommersfelden wurden zahlreiche Bäume entwurzelt, Dächer wurden abgedeckt. In Bamberg selbst sorgen Starkregen und Graupelschauer für BehinderungenDer Nürnberger Tiergarten bleibt am heutigen Mittwoch, 3. Januar 2018, wegen der Sturmwarnungen geschlossen. Das teilt die Stadt Nürnberg in einer offiziellen Pressemeldung mit. Gegen 9:15 Uhr erreichte Sturmtief Burglind die fränkische Metropole mit massiven Windböen, Sturmböen und Gewittern.Sturmtief "Burglind" hat Unterfranken erreicht: Wie die Polizei mitteilt, ist derzeit die A3 bei Bessenbach in Richtung Würzburg gesperrt. Grund: Ein Lkw mit Anhänger ist gegen einen umgestürzten Baum geprallt. Der Fahrer des 40-Tonners blieb glücklicherweise unverletzt. Auf den Bahnstrecken gibt es laut Bundespolizei aktuell keine Einschränkungen. Auf der A3 herrscht zwischen der Raststätte Würzburg und Randersacker Aquaplaninggefahr.Heftige Orkanböen haben am Mittwochmorgen in Rheinland-Pfalz zahlreiche Bäume umgeworfen. Viele Straßen waren blockiert, vor allem in der Eifel und im Hunsrück. Alle Einsatzstellen seien am Rotieren, sagte eine Polizeisprecherin. Einen Überblick über das Ausmaß der Schäden gab es zunächst nicht. "Ich glaube, wir werden diese Bäume heute nicht mehr zählen können." Es seien einfach zu viele, erklärte die Sprecherin. Sie rechnete mit erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr. Auch in Rheinhessen sorgte der Sturm für Schäden. Bei Wörrstadt stürzte ein Baum auf die Autobahn 63.Am Frankfurter Flughafen musste nach Angaben eines Sprechers das Anflugsystem wegen des Sturms verlangsamt werden. Dadurch seien nur noch 40 statt der sonst etwa 60 Starts und Landungen pro Stunde möglich.Geduld brauchten auch Bahnreisende zwischen Gießen und Frankfurt. Die Main-Weser-Bahn konnte kurzzeitig zwischen Langgöns und Kirch-Göns einem Bahnsprecher zufolge nur eingleisig fahren. Dadurch sei es zu Verspätungen gekommen.Für die Landkreise Lichtenfels, Forchheim, Kulmbach, Kronach, Würzburg, Kitzingen und Bad Kissingen, die Städte Erlangen und Nürnberg und Kreis und Stadt Coburg, Bayreuth, Bamberg und Fürth hat der Deutsche Wetterdienst Unwetterwarnungen herausgegeben. Am Mittwochmorgen kann es dort von 7.30 Uhr bis 12 Uhr zu schweren Gewittern der Stufe 3 bis 4 kommen.Am Mittwoch zieht laut Wetterexperte Stefan Ochs ein Orkantief mit seinem Kern über Dänemark nach Osten. Seine Kaltfront überquert Franken gegen 10 Uhr. Einige Wettermodelle erwarten an der Kaltfront starke Turbulenzen mit Gewittern und orkanartigen Windböen (Beaufort 11) oder sogar Orkanböen (Beaufort 12). Ab Mittag ist es wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern bei einem frischen Westwind mit einzelnen Sturmböen Beaufort 9. Die Temperaturen liegen bei +8 Grad.Das Wasserwirtschaftsamt Kronach warnt vor Hochwasser auch in Stadt und Landkreis Bamberg sowie in Forchheim. Durch Niederschläge und Schneeschmelze sind die Wasserstände zum Jahreswechsel angestiegen. Eine Entspannung der Hochwasserlage sei vorerst nicht in Sicht - da erneute Niederschläge erwartet werden. In Kemmern am Main wurde beispielsweise die Meldestufe 2-3 ausgerufen. Aber auch kleinere Gewässer können über die Ufer treten. Auch das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg warnt für die Städte und Landkreise Nürnberg, Erlangen-Höchstadt, Fürth, Schwabach und Roth. Vereinzelt sei sogar mit Meldestufe 3 zu rechnen - je nach Regenintensität.Auch das Wasserwirtschaftsamt Hof hat für den Landkreis Kulmbach die Meldestufe 2 ausgegeben . Die Meldestufe 2, die vor Überschwemmungen und Ausuferungen warnt, gilt bis Donnerstag. Es kann auch sein, dass sich die Lage verschärft: Die Schneeschmelze in Hochlagen des Fichtelgebirges kann dazu führen, dass die Wasserstände weiter ansteigen.Am Donnerstag kommen länger anhaltende Regenfälle auf, die im Laufe des Freitags wieder abklingen, wie der Wetterochs mitteilt. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 10 Grad mit den höchsten Werten in der Nacht. Der mäßige und in Böen starke bis stürmische Wind weht aus West.Am Samstag und Sonntag dreht der nur noch schwache bis mäßige Wind auf Südost bis Ost. Dabei werden Mittelmeerluftmassen herangeführt, die ihre Feuchtigkeit beim Überqueren der Alpen verloren haben (Föhn). Es ist wolkig mit Zwischenaufheiterungen und meist trocken. Am Tag bis +10, in der Nacht um 0 Grad.Für die nächste Woche deutet sich trockenes und zunehmend frostiges Hochdruckwetter an.Bis Freitagabend werden Regenmengen von rund 30 Litern pro Quadratmeter erwartet. Ein Drittel davon soll am Mittwoch an der Kaltfront innerhalb von nur einer Stunden fallen. Somit sind am Mittwoch eher lokale Überflutungen zu erwarten und dann am Donnerstag und Freitag hohe Pegelstände an den Flüssen.