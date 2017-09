Bundestagswahl 2017: Briefwahlunterlagen möglichst bald abgeben

Allen Wählerinnen und Wählern, die zur diesjährigen Bundestagswahl die Möglichkeit der Briefwahl nutzen, wird empfohlen, ihre Unterlagen möglichst bald einzureichen. Wahlbriefe mit dem ausgefüllten Stimmzettel müssen spätestens am Wahltag, also am kommenden Sonntag, dem 24. September 2017, bis 18:00 Uhr bei der zuständigen Stelle eingegangen sein. Laut dem Büro des Wahlleiters kann nur dann die Stimmabgabe bei der Auszählung berücksichtigt werden.Daher wird allen Briefwählerinnen und Briefwählern empfohlen, ihre ausgefüllten Unterlagen umgehend zur Post zu bringen. Am besten noch heute oder morgen. Wer seinen Wahlschein persönlich abgeben möchte, kann dies ebenfalls tun. Auf dem Wahlzettel ist die entsprechende Adresse angegeben.Jede Briefwählerin und jeder Briefwähler muss selbst dafür sorgen, dass der Wahlbrief die Wahlbehörden rechtzeitig erreicht. Geht der Wahlbrief verspätet ein, bleibt die Stimmabgabe bei der Bundestagswahl unberücksichtigt.