Bremen: Dieb reißt Frau Goldkette vom Hals und verschluckt die Beute

Ein 18-jähriger Räuber in Bremen-Blumenthal hat einer Seniorin eine Kette vom Hals gerissen und floh mit der Beute. Bevor er gestellt werden konnte, verschluckte er die Beute,



Die 66-Jährige war vom Einkaufen gekommen und ging durch die Mühlenstraße in Bremen-Blumenthal. Der 18-Jährige ging an der Frau vorbei, stoppte und riss der rau die Goldkette vom Hals. Drei Männer beobachteten den Raub und verfolgten den jungen Mann. Sie konnten ihn schließlich stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.



Die Goldkette konnte zunächst nicht gefunden werden, jedoch klagte der Räuber über Schmerzen im Oberkörper. Im Krankenhaus stellte ein Arzt auf dem Röntgenbild fest, dass in dem jungen Mann ein metallischer Fremdkörper ist - vermutlich das Diebesgut.



Nach der Festnahme des jungen Mannes wartet die Polizei laut ihrem Bericht nun darauf, dass die Kette über "den biologischen Weg ihren Ausgang findet".