Brandanschlag auf Obdachlosen am Münchner Hauptbahnhof - Polizei fahndet nach Tätern

Bisher keine Erfolge bei Fahndung



Nach dem Brandanschlag auf einen Obdachlosen am Münchner Hauptbahnhof bittet die Polizei um Hinweise. Auf einen richterlichen Beschluss hin wurden am Freitag Fahndungsfotos von den mutmaßlichen Tätern veröffentlicht.Die bisherige Auswertung von Bildern aus Überwachungskameras sei zwar vielversprechend, habe aber bisher nicht zum Erfolg geführt, teilte die Polizei am Freitag mit. Zwei Unbekannte hatten vergangene Woche nachts die Habseligkeiten des Mannes angezündet, die in Flammen aufgingen. Der 51-Jährige blieb aber unverletzt.Er hatte auf einer Bank am S-Bahnsteig geschlafen. Zwei junge Männer fotografierten ihn, machten Selfies mit ihm und zündeten schließlich seine privaten Sachen an, die in Plastiktüten neben ihm auf dem Boden standen. Passanten schoben die brennenden Tüten weg und verhinderten so Schlimmeres. Die Männer flohen mit der S-Bahn vom Tatort. Das Landeskriminalamt hat 1000 Euro für Hinweise ausgelobt.