Brand im Brenner Basistunnel - Bauarbeiter in Schutzcontainer

Bei den Bauarbeiten im Brenner Basistunnel in Österreich hat es einen Zwischenfall gegeben. Bei der Tunnelbohrmaschine sei es am Montag zu einer Rauchentwicklung gekommen, teilte die Polizei mit.Zwölf Bauarbeiter mussten demnach in einem nahen Sicherheitscontainer Zuflucht suchen. Der Aufenthalt von drei weiteren Arbeitern sei unklar, erklärte die Polizei. Der Brand sei in einem Erkundungsstollen zum Brenner Basistunnel ausgebrochen, zitierte der ORF einen Feuerwehrsprecher.Zwischen Innsbruck und Südtirol entsteht bis 2026 der längste Tunnel der Welt. Inklusive bereits bestehender Bauwerke wird der Brenner Basistunnel dann eine Länge von 64 Kilometern haben.