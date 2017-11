Regen im Süden, sonst wolkig bis wechselhaft

Im großen Rest des Landes dominiert bei wolkigem bis stark bewölktem Himmel ein wechselhafter Wettercharakter, vor allem im Norden und Westen gibt es einzelne Schauer oder kurze Gewitter. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 16 Grad an der Nordsee und bis zu 24 Grad im Rhein-Main-Gebiet bzw. Rhein-Neckar-Raum. Bei Dauerregen an den Alpen bleibt es kühler. Es weht schwacher bis mäßiger, an der Küste teils frischer und stark böiger westlicher Wind. In der Nacht zum Mittwoch fällt im Süden weiterer Regen, der vor allem an den Alpen kräftig und länger anhaltend ausfällt.

Auch im Küstenumfeld sowie im Nordwesten des Landes gibt es Schauer, vereinzelt sind auch kurze Gewitter noch möglich. Vor allem von Rheinland-Pfalz und dem Saarland bis nach Vorpommern können die Wolken auch auflockern und es bleibt weitgehend trocken. Dabei kühlt die Luft auf 13 Grad unmittelbar an der See und bis rund 4 Grad in einigen Mittelgebirgstälern ab.