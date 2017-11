Hoch «Gerd» bringt noch einmal den Sommer zurück

Eine Woche vor Beginn des meteorologischen Herbstes am 1. September zeigt der Sommer noch mal, wie schön Sonne und blauer Himmel sein können. Das Hoch «Gerd», das in den kommenden Tagen die Wetterlage in Deutschland bestimmt, sorgt für Sommer pur.

«In den nächsten Tagen gibt es viel Sonne», versicherte Sebastian Schappert, Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Heute und morgen werden bundesweit Temperaturen zwischen 27 Grad im Norden und 35 Grad im Süden erwartet. Gute Aussichten also, um noch einmal Badeseen und Freibäder genießen zu können.

Das Sommerwetter wird voraussichtlich auch am Wochenende anhalten - am Freitagnachmittag rechnen die Wetterexperten allerdings zunehmend mit Wolken und vereinzelten Hitzegewittern im Nordwesten Deutschlands. «Es wird dann auch zunehmend schwül», sagte Schappert. Am Wochenende seien daher vereinzelte Schauer und Gewitter möglich - «aber auch viel Sonne».

Damit nimmt der Sommer einen versöhnlichen Ausklang. Denn die bisherige Bilanz des Jahres 2016 fällt eher durchwachsen aus. «Es hätte besser sein können», sagt Gerhard Lux, Pressesprecher des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach.