Einzelne Gewitter möglich

Im Norden, Westen und den mittleren Landesteilen lassen die Niederschläge rasch wieder nach und die Wolken lockern auf. Es gibt aber nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch einzelne Schauer und Gewitter.

Die Höchsttemperatur liegt zwischen 18 und 24 Grad, im Süden und Südosten werden mit etwas Sonne stellenweise noch mal bis 27 Grad erreicht. Auch außerhalb der Gewitter weht lebhafter Südwest-, später Westwind mit starken Böen vor allem im Westen und Süden, auf den Bergen kann es Sturmböen geben.

In der Nacht zum Montag ist es meist stark bewölkt, vereinzelt gibt es auch kurze Auflockerungen. Südlich der Donau fällt vielerorts Regen, an den Alpen auch länger anhaltend und ergiebig. Sonst gibt es noch einzelne Schauer oder kurze Gewitter, die meisten im Nordosten und in der Mitte. Die Tiefstwerte liegen zwischen 15 und 9 Grad, an den Küsten bleibt es etwas milder. Der Wind nimmt etwas ab.