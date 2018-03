Video: Hat Sophia Thomalla jetzt ein Helene-Fischer-Tattoo?

Am 28. März war der Stichtag. Sophia Thomalla hatte gewettet: Sie wollte sich Helene Fischer tätowieren lassen, wenn ein Bild auf Instagram mehr als 100.000 Likes erhält. Am Ende waren es über 200.000. Da Wettschulden Ehrenschulden sind, müsste Sophia Thomalla also eigentlich nun ein Abbild der Schlagersängerin auf der Haut tragen. Ob sie sich an ihre vollmundige Ansage gehalten hat?