"Liebe-dein-Haustier"-Tag: Das schönste Spielzeug, das beste Futter

Machen Sie Ihrem kleinen Liebling eine Freude - er hat es verdient! Und wenn nicht heute, wann dann? Schließlich ist heute "Liebe-dein-Haustier"-Tag. Wer ein Haustier hat, kann diesen Tag nutzen, um seinem Tier besonders viel Aufmerksamkeit und Liebe zu schenken. Denn seien wir ehrlich: Manchmal geht das im Alltags-Einerlei und Stress ein bisschen unter. Eine gute Gelegenheit also, sein Haustier mit einem schönen Spielzeug oder besonders gutem Futter zu verwöhnen.



Für Ihr Haustier: Das beste Spielzeug & Futter



Aus diesem schönen Anlass haben wir das beliebteste Spielzeug für Hunde und Katzen für Sie zusammengestellt. Und wenn Sie Ihrem Tier auch in punkto Futter etwas Gutes tun wollen, haben wir ebenfalls eine Empfehlung für Sie: das bei Amazon am besten bewertete Trockenfutter. Klar, da hat jeder seine eigenen Präferenzen, und gerade beim Thema Nassfutter gehen die Meinungen weit auseinander. Wenn Sie aber ein Alltags-Trockenfutter suchen, mit dem die meisten Tierhalter zufrieden sind, werden Sie hier fündig.



Übrigens: In Deutschland leben über 30 Millionen Haustiere! Das beliebteste Haustier ist die Katze. Unfair: 46,1 Prozent aller Katzen dürfen mit ins Schlafzimmer - aber nur 32,4 Prozent aller Hunde. Wir wünschen einen schönen, lustigen und liebevollen "Liebe-dein-Haustier"-Tag!



Zum Haustier-Tag: Das beliebteste Spielzeug für Hunde



Platz 1: Trixie Intelligenzspielzeug Dog Activity Flip Board

Hunde sind sehr intelligente und wissbegierige Tiere. Sie wollen nicht nur körperlich durch Spiele und Training, sondern auch geistig beschäftigt werden: Dog Activity Flip Board für 6,99 Euro



Platz 2: AniOne Baumwolltau Knoten

Ein natürliches Hundespielzeug in sommerlichen Farben. Das robuste und zugleich zahnpflegende Hundespielzeug befriedigt das Kaubedürfnis Ihres Hundes. Baumwolltau Knoten für 2,49 Euro



Platz 3: Trixie Plüschwürfel mit 4 Spielbällen

Plüschig weicher Würfel zum Spielen - in kräftigen Farben und inklusive vier Spielbällen. Befüllbar mit Snacks oder Spielzeug. Plüschwürfel mit 4 Spielbällen für 6,99 Euro



Das beliebteste Spielzeug für Katzen



Platz 1: AniOne Raschelkissen KatzenminzeDer stimulierende Duft der Katzenminze ist einfach unwiderstehlich für Ihre Samtpfote. Füllung und Kügelchen sorgen dafür, dass das Kissen von Ihrer Katze grandios herumgeschleudert, bespielt und im Maul transportiert werden kann. Raschelkissen Katzenminze für 4,99 Euro



Platz 2: Baldrian-Spielmaus 3er-Set

Die Katzenspielkissen "Baldi-Maus" sind mit deutschem Dinkelspelz und Baldrianwurzel in Apothekenqualität gefüllt. Durch das Rütteln und Spielen mit der Maus wird stetig frischer Baldrianduft freigesetzt. Baldrian-Spielmaus 3er-Set für 6,99 Euro



Platz 3: AniOne Katzenangel Federbälle

Mit der Katzenangel steht dem gemeinsamen Federballspiel nichts mehr im Wege. Der Ball raschelt bei Bewegung und animiert zum gemeinsamen Spielen. Katzenangel Federbälle für 3,99 Euro