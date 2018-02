Jungbauernkalender 2019: Fränkische Bäuerinnen gesucht

dvd

In der Hitze einfach in Spitzendessous den Heuwender bedienen, morgens schnell oben ohne die Kühe füttern oder den Trekker derart reparieren, dass einem das Oberteil platzt : Das Landleben kann so schön und hemmungslos sein - zumindest beim Jungbauernkalender. Das war den Fotos 2018 deutlich anzusehen.Jedes Jahr zeigt dieser Kalender, wie ansehnlich die deutschen Nachwuchs-Landwirte sind, wenn sie ihren Beruf ausüben. Wie jedes Jahr wird es wieder ein spezielles Motto geben, unter dem die Fotos zwischen Stall und Scheune geschossen werden.Damit das so bleibt, suchen die Macher für 2019 wieder Bäuerinnen. Laut Pressemitteilung gibt es noch die Chance, eines der begehrten Jungbauernkalender-Models in der Bayern Girls Edition 2019 zu werden. Voraussetzung ist der Bezug zur Landwirtschaft und die bayerische Herkunft.Anmeldeschluss ist Donnerstag, 15. März 2018. Bewerbungen an die BJB-Beratungs- und Service UG, Augsburger Straße 43, 82110 Germering, c/o Bayerische Jungbauernschaft e.V.Nähere Infos zum Kalender und zum Castingformular gibt es auf der Seite des Jungbauernkalenders