Fucking, Petting, Bitsch: Pornhub macht diesen Orten ein Geschenk

Die Porno-Internetplattform Pornhub hat ein Herz für Städte und Gemeinden mit erotisch klingenden Namen. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung verkündet, seien Ortsnamen wie Petting oder Cocking ein Grund zum Feiern statt für Spott.Aus diesem Grund bekommen diese Orte kostenlosen Premium-Zugang zu Pornhub und werden zu offiziellen "Premium Places" ernannt. Dadurch sollen die Bewohner etwas stolzer auf ihre Heimatorte wie etwa "Pussy" in Frankreich oder "Horni Police" in Tschechien werden - und alle anderen vielleicht etwas neidisch.In die besondere Auswahl hat es auch ein bayerischer Ort geschafft: Petting. Insgesamt gibt es 50 "Premium Places" auf der Welt.Unter anderem können sich Bewohner folgender Orte somit auf kostenloses Porno-Vergnügen freuen: Petting, Titz, Weener (alle in Deutschland), Bitsch (Schweiz), Horni Police (Tschechische Republik), La Vagina (Italien), Orgy (Frankreich), Blowhard (Australien), Fort Dick, Climax, Threeway (USA), und viele mehr.