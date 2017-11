Taylor-Swift-Album legt in USA besten Start des Jahres hin

Popsängerin Taylor Swift (27) hat mit ihrem neuen Album «Reputation» in den USA einen starken Start hingelegt. Innerhalb von drei Tagen sei das Album bereits 925 000 Mal verkauft worden, berichtete «Billboard.com» unter Berufung auf das Marktforschungsunternehmen Nielsen Music.

Damit seien mehr Exemplare in der ersten Woche weggegangen als von jedem anderen Album in diesem Jahr. Dem Bericht zufolge könnte «Reputation» Swift sogar die beste Verkaufswoche ihrer Karriere bescheren. Die Sängerin hat das Album bisher noch nicht in Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Music veröffentlicht.