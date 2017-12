«Star Wars»-Film sorgt für Ansturm auf die Kinos

Der galaktische Kampf zwischen Gut und Böse ist und bleibt ein Kassenschlager: Der neueste Teil der «Star Wars»-Saga mit dem Titel «Die letzten Jedi» hat am Startwochenende in Deutschland und Nordamerika zu einem Ansturm auf die Kinos geführt.

Etwas mehr als 1,6 Millionen Besucher sahen nach vorläufigen Trendzahlen den achten Teil der Filmreihe zwischen Donnerstag und Sonntag in deutschen Kinos, wie Media Control am Montag mitteilte. In der am Montag veröffentlichten neuen Rangliste der Kinokette Cinemaxx lag der jüngste Film der Science-Fiction-Reihe ebenfalls ganz vorne.

Auch in Nordamerika bleibt das «Star Wars»-Universum unschlagbar: Am Eröffnungswochenende spielte das neue Abenteuer um Luke Skywalker und Generalin Leia an den Kinokassen in den USA und Kanada rund 220 Millionen Dollar (etwa 187 Millionen Euro) ein, wie der «Hollywood Reporter» am Sonntag berichtete. Das sei der zweitbeste jemals gemessene Kinostart der USA - hinter dem Vorgängerfilm «Star Wars: Das Erwachen der Macht», der 2015 an seinem Eröffnungswochenende rund 248 Millionen Dollar eingespielt hatte.

Wie Media Control berichtete, hatte der siebte Teil der «Star Wars»-Reihe vor zwei Jahren auch in Deutschland einen noch größeren Ansturm ausgelöst als sein Nachfolger: 2015 seien am Startwochenende 2,14 Millionen Zuschauer in die Kinos geströmt.

Regisseur und Drehbuchautor Rian Johnson («Looper») setzt in «Star Wars: Die letzten Jedi» die Geschichte um die Rebellen Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) und Poe Dameron (Oscar Isaac) fort, die unter dem Kommando von Generalin Leia (die am 27. Dezember 2016 gestorbene Carrie Fisher in ihrer letzten Rolle) gegen die dunkle «Erste Ordnung» und den Schurken Kylo Ren (Adam Driver) kämpfen. Im Mittelpunkt der neuen Episode steht jedoch Luke Skywalker (Mark Hamill). Der Held der klassischen «Star Wars»-Filme (Episoden 4 bis 6) ist inzwischen ein Jedi-Meister im Exil.