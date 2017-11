Baden-Baden vor 1 Stunde

Rekordzahlen für «Fack ju Göhte 3»

Zweieinhalb Wochen nach dem Kinostart ist «Fack ju Göhte 3» schon der meistgesehene Film des laufenden Kinojahres in Deutschland. Am Wochenende schauten sich nach vorläufigen Zahlen weitere 607 000 Besucher die Komödie mit Elyas M'Barek und Jella Haase an, wie Media Control am Montag mitteilte. Die Gesamtzahl der Kinozuschauer erhöhte sich damit auf 4,75 Millionen.