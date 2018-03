Nick Nolte spielt in Schweigers «Honig im Kopf»-Remake mit

Der amerikanischen Schauspieler Nick Nolte (77, «Herr der Gezeiten») soll in der geplanten Neuauflage von Til Schweigers Kinoerfolg «Honig im Kopf» die Hauptrolle spielen. Das bestätigte Schweigers Management am Mittwoch in Berlin.

In «Honig im Kopf» spielte einst Dieter Hallervorden den demenzkranken Großvater Amandus, der von seinem Sohn in einem Heim untergebracht werden soll, doch Enkelin Tilda entführt den Opa nach Venedig.

Matt Dillon (54, «L.A. Crash») ist demnach in der US-Version in der Rolle des Sohnes an Bord. Zuvor hatten in den USA Branchenblätter wie «Variety» und «Hollywood Reporter» über die Besetzung berichtet. Til Schweiger übernehme die Regie und die Produktion, ergänzte das Management.

Die Dreharbeiten zu «Honey in the Head» sollen demnach von Mai an in Deutschland, Italien und Großbritannien stattfinden.

Die Tragikomödie «Honig im Kopf», die Ende 2014 ins Kino kam, erreichte in Deutschland mehr als sieben Millionen Kinobesucher. Schweiger hatte den Sohn des Alzheimerkranken gespielt, Regie geführt, am Drehbuch mitgewirkt und mit seiner Firma Barefoot Films die Produktion übernommen.