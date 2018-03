Madonna dreht Film über Nachwuchs-Ballerina

Popstar Madonna (59) plant eine weitere



Regiearbeit. Nach ihrem Debüt mit der Beziehungskomödie



«Filth and Wisdom» im Jahr 2008 und dem Liebesdrama «W.E.» über die Amerikanerin Wallis Simpson und den britischen König Edward VIII (2011) will sie nun einen Film über die schwarze Ballerina Michaela DePrince drehen.

«Taking Flight» beruht auf den Memoiren der in Sierra Leone geborenen Tänzerin und ihrer amerikanischen Adoptivmutter Elaine DePrince, wie das US-Filmstudio MGM am Dienstag mitteilte.

Michaela war drei Jahre alt, als ihr Vater von Rebellen ermordet wurde und ihre Mutter an Lassafieber starb. Das an einer Hautkrankheit leidende Waisenkind wurde von einem amerikanischen Ehepaar adoptiert. Als Fünfjährige erhielt sie Ballettunterricht und machte schnell Karriere. Sie ist eine der wenigen schwarzen Ballerinen weltweit. Seit 2013 tanzt die jetzt 23-Jährige für das Niederländische Nationalballett in Amsterdam.

Diese Lebensgeschichte habe sie als Künstlerin und Aktivistin tief berührt, sagte Madonna in einer Mitteilung. Mit dem Film wolle sie auf das krisengeplagte Sierra Leone und die Situation der dortigen Waisenkinder aufmerksam machen. Über einen Drehbeginn und die Besetzung der Rollen wurde zunächst nichts bekannt.