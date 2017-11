Jennifer Rostock kündigen Pause an

Die Band Jennifer Rostock («Schlaflos») will zehn Jahre nach ihrer Gründung für unbestimmte Zeit eine Pause einlegen. Die angekündigte Tour von März bis Mai 2018 zum 10-jährigen Bestehen werde die vorerst letzte sein, teilte die Band am Mittwoch in Berlin mit.

«Macht Euch keine Sorgen», schrieben die Musiker um Frontfrau Jennifer Weist. «Es gibt weder interne Streitereien noch Drogenentzüge oder ungewollte Schwangerschaften. Es braucht nur mal etwas Luft zum Durchatmen, damit wir uns künftig wieder mit voller Hingabe dem Projekt Rostock widmen können.»

Die aus Usedom stammende und in Berlin ansässige Band hatte vor allem im vergangenen Jahr mit ihrem Song gegen die AfD für Aufsehen gesorgt. In einem Youtube-Auftritt kündigte die Band am Mittwoch ihre Pause mit dem Song «Die guten alten Zeiten» an. «Leg' unser Luftschloss in Trümmer/es war nie für immer ...», heißt es darin.