«Game of Thrones» ist die beliebteste Serie

Game of Thrones» war 2017 die Serie, die Video-on-Demand-Nutzer in Deutschland laut einer Umfrage am besten fanden. Es folgten «The Big Bang Theory» und «The Walking Dead».

Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Online-Befragung des Beratungsunternehmens Goldmedia. Dabei konnten die Teilnehmer der Studie unter 394 Serien wählen. Für «Game of Thrones» (HBO) entschieden sich 10,66 Prozent, für «The Big Bang Theory» (Warner Bros. Television) 9,06, für «The Walking Dead» (AMC Studios) 8,96 Prozent. Es folgten «Stranger Things» (Netflix, 3,88) und «Vikings» (MGM Television, 3,59 Prozent).

Mit Blick auf das tatsächliche Nutzungsverhalten sieht es etwas anders aus: Da liegt «The Big Bang Theory» auf Platz eins, vor «The Walking Dead», «Game of Thrones», «Grey's Anatomy» (Disney-ABC) und «House of Cards» (Netflix), zeigen die Ergebnisse der Goldmedia-Analyseplattform VoD-Ratings, die kontinuierlich die Abrufe kostenpflichtiger Video-on-Demand-Angebote in Deutschland erfasst.

Für die Abrufzahlen spielt Goldmedia zufolge eine große Rolle, auf welchen Plattformen die Titel verfügbar sind, ob sie Bestandteil eines Abos sind oder ob der Zuschauer für den Abruf extra bezahlen muss: ««The Big Bang Theory» und «The Walking Dead» konnten hier «Game of Thrones» überholen, da sie sowohl über Netflix als auch über Amazon und diverse andere VoD-Services verbreitet wurden, während die siebte Staffel von «Game of Thrones» nur im Abo-Modell von Sky zu finden war.»