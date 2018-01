Fatih Akin feiert bei der Hamburger Filmförderung

Einen Tag nach der Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen mit Freude und Enttäuschung für deutsche Filmemacher hat die Branche in Hamburg gefeiert.

Die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) lud am Mittwochabend zum Jahresempfang. Unter den etwa 1000 Gästen aus Film Fernsehen war auch Fatih Akin (44). Der Hamburger Regisseur war am Dienstag nach der Vorauswahl seines NSU-Dramas «Aus dem Nichts» an der nächsten Hürde auf dem Weg zu den Oscars gescheitert.

Der Regisseurin Katja Benrath, Absolventin der Hamburg Media School (HMS), gelang dagegen der Sprung in die Endrunde: Ihr HMS-Abschlussfilm «Watu Wote/All Of Us» gehört zu den Nominierten in der Kategorie «Live-Action-Kurzfilm». Die 90. Oscars werden am 4. März (Ortszeit) in Hollywood verliehen.