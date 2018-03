Anna Netrebko in London als «Lady Macbeth» gefeiert

Mit der Starbesetzung von Anna Netrebko und dem serbischen Bariton Zeljko Lucic ist am Royal Opera House in London eine Neuaufführung von Giuseppe Verdis Oper «Macbeth» stürmisch gefeiert worden.

Die Inszenierung der Shakespeare-Tragödie von Phyllida Lloyd legt nahe, dass die Traurigkeit der Macbeths über ihre Kinderlosigkeit eine treibende Kraft hinter ihren Schreckenstaten sein könnte. Sie versuche, ihre Rolle «so menschlich wie möglich» zu spielen, sagte Netrebko vor Journalisten. Die Aufführung wird am 4. April live weltweit in Kinos gezeigt.

Die Überarbeitung der Royal Opera basiert auf Verdis 1865 entstandener Version der Oper, in der Lady Macbeth die anrührende Arie «La luce langue» singt. Schrecken und Drama um Königsmord, Rache, Hochverrat und Aufstand werden in der Inszenierung atmosphärisch in Bühnenbild und Kostümen durch die dominanten Farben Schwarz, Rot und Gold vermittelt.

Aufsteigende Dämpfe in einer schwarzen Bühnenbox suggerieren Halluzination und Verfolgungswahn. Hexen in schwarzen Gewändern und roten Turbanen tanzen um das in Gold glitzernde machthungrige Königspaar. Der schottische Ahnherr Banquo wird von dem italienischen Bass-Bariton Ildebrando D`Arcangelo gesungen. Die musikalische Leitung der Aufführung am Sonntag hatte Antonio Pappano, Musikdirektor des Royal Opera House Covent Garden.