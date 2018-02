Stars feiern 60. Geburtstag mit Ellen DeGeneres

Mit einem großen Staraufgebot hat Moderatorin Ellen DeGeneres ihren 60. Geburtstag nachgefeiert. Bei der Party am Samstag in Beverly Hills ließen sich zahlreiche Prominente in einer eigens dafür aufgestellten Fotobox ablichten, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.

Fernsehstar Kim Kardashian postete bei Twitter ein Foto von sich und Ehemann Kanye West mit dem hochschwangeren Model Chrissy Teigen und Sänger John Legend. DeGeneres, die bereits am 26. Januar 60 Jahre alt geworden war, schien das Bild besonders zu gefallen. Sie kommentierte es mit den Worten «Feiere den besten Geburtstag».

Auch die Schauspielerinnen Jennifer Aniston und Olivia Munn waren bei Instagram auf Fotos vor dem gleichen Hintergrund zu sehen. Die Sängerin Meghan Trainor teilte einen Schnappschuss von sich mit dem Geburtstagskind, während die Komikerin Amy Schumer offenbar Spekulationen um ihr Liebesleben beendete. Sie bedankte sich bei DeGeneres für die Einladung und stellte dazu ein Foto, auf dem sie einen Mann küsst. Laut US-Medien soll es sich dabei um ihren neuen Lebensgefährten, den Koch Chris Fischer, handeln.