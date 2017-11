Hamburg vor 57 Minuten

Shakira hat «echte Gefühle» nur auf Spanisch

Der Auftakt ihrer Welttour findet nicht wie geplant am Mittwoch in Köln statt - Stimmbandentzündung! Als sie noch sprechen durfte, hat sie in einem Interview erklärt, wieso sie auf ihrem aktuellen Album wieder nur Spanisch singt.