Sängerin Pink: Frauen sind schon immer stark gewesen

US-Sängerin Pink (38, «Get the Party Started») hat Aussagen des Chefs der Grammyverleihung, Neil Portnow, über weibliche Musikerinnen scharf zurückgewiesen.

Portnow hatte dem «Hollywood Reporter» nach der Vergabe der Musikpreise am Sonntag in New York gesagt, Frauen müssten «sich steigern», wenn sie künftig bei der Verleihung stärker repräsentiert sein wollten. «Frauen in der Musikindustrie müssen sich nicht steigern - Frauen sind seit Anbeginn der Zeit stark», betonte die 38-Jährige in einer handgeschriebenen Notiz, die sie am Montag (Ortszeit) bei Twitter postete.

«Das letzte Musikjahr GEHÖRTE den Frauen», fuhr sie fort. Nur wenn man das Talent und die Errungenschaften weiblicher Künstlerinnen anerkenne, zeige man kommenden Generationen, was Fairness und Gleichberechtigung seien.

Die weiblichen Nominierten und Gewinnerinnen waren bei der Verleihung des weltweit renommiertesten Musikpreises erneut deutlich in der Unterzahl. Das hatte zu Kritik an der Jury geführt.