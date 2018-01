Meryl Streep: Wusste nichts von Weinsteins Übergriffen

Die US-Schauspielerin Meryl Streep hat die sexuellen Übergriffe Harvey Weinsteins nach eigenen Angaben nie mitbekommen. «Ehrlich gesagt, wenn es um Harvey geht: Ich habe es wirklich nicht gewusst», sagte die Oscar-Preisträgerin der «New York Times».

«Ich dachte, er hätte Freundinnen.» Fans hatten zuletzt von der Schauspielerin gefordert, sich zu dem Skandal zu äußern. In einer Posterkampagne in Los Angeles hatte ihr ein Unbekannter vorgeworfen, dass ihr die Übergriffe bekannt gewesen seien.

Sie habe von den sexuellen Übergriffen Weinsteins nichts gewusst und wisse auch nicht, wie Weinstein das so lange geheim halten konnte, sagte sie nun der Zeitung. «Mich hat er nie in ein Hotelzimmer gebeten.» Allerdings habe auch sie «Erfahrungen» mit übergriffigen Kollegen gemacht - «hauptsächlich, als ich jung und schön war», so Streep. «Damals, als alle Kokain nahmen, gab es viele, die sich unverzeihlich benahmen», erinnert sich die 68-Jährige. «Doch jetzt, da die Leute älter und nüchterner sind, muss es Vergebung geben.»