Medien: Prinz Harry und Meghan Markle bald verlobt

Steht die Verlobung von Prinz Harry und der US-Schauspielerin Meghan Markle unmittelbar bevor? In Großbritannien sprießen die Spekulationen. Britische Boulevardmedien sehen gleich mehrere Anzeichen dafür, dass die Verlobung bald verkündet wird.

Der Buckingham-Palast reagierte am Freitag indes nur mit: «Kein Kommentar».

Markle (36) sei in London und habe vor ihrem Abflug im kanadischen Toronto eine kleine Abschiedsparty für Freunde gegeben, berichteten Zeitungen am Freitag. Ihre beiden Hunde sollen in Großbritannien leben. Britische Buchmacher stoppten die Annahme von Wetten auf den Hochzeitstermin, nachdem die Quoten stark runtergingen.

Ein weiteres Indiz dafür, dass die Beziehung zwischen Harry und seiner Freundin nicht nur ein Strohfeuer ist, fanden kürzlich US-Medien: Markle steht demnach vor dem Ausstieg aus der Fernsehserie «Suits». Sie wolle nicht ihren Vertrag verlängern, meldeten «Deadline.com» und «Hollywood Reporter».

Nach Informationen britischer Medien ist der britische Sender BBC bereits über den genauen Termin der Verkündung informiert worden. Markle soll auch schon zum Tee bei der Queen eingeladen gewesen sein.

Allerdings: Für all das liefern die Medien wie «Sun» und «Daily Mirror» keine klare Quelle und zitieren lediglich nicht näher genannte «Insider». Und der Palast weigert sich standhaft, jegliche Anfragen zum Thema zu beantworten. Immerhin: Die Royals haben in diesen Tagen keine großen Reisen vor, sondern allenfalls offizielle Termine in London und Umgebung, wie eine dpa-Umfrage ergab.

Würde es tatsächlich zur Verlobung kommen, wäre das ein Paukenschlag für die Monarchie: Denn Markle war schon mit einem Filmproduzenten verheiratet, von dem sie sich vor vier Jahren hat scheiden lassen. Und die 36-Jährige ist Afroamerikanerin: Der 33-jährige Harry hatte sich anfangs bitterlich über «Sexismus und Rassismus» beklagt, die seine Freundin in Großbritannien habe erfahren müssen.

Vor einem Jahr hatte das Königshaus die Beziehung von Prinz Harry und Markle offiziell bekanntgegeben. Im vergangenen September zeigten sich die beiden bei den «Invictus Games» in Toronto erstmals turtelnd in der Öffentlichkeit und befeuerten die Gerüchteküche. In London spielen sie dagegen bislang Katz und Maus mit den Medien.

Mit seinem Einsatz für die «Invictus Games» zur Unterstützung von Kriegsveteranen sowie für aidskranke Kinder hatte sich Harry in den vergangenen Jahren zunehmend von seinem Image als «Party-Prinz» verabschiedet und viel zusätzliche Sympathie gewonnen.