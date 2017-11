Jürgen Drews: Ich habe den Ballermann nie gemocht

Seit Jahrzehnten gilt Schlagersänger Jürgen Drews als «König von Mallorca» - jetzt hat er ein überraschendes Eingeständnis gemacht. «Ich habe den Ballermann nie gemocht», sagte der 72-Jährige am Freitagabend in der Radio Bremen-Talkshow «3nach9» im Gespräch mit Gastgeber Giovanni di Lorenzo.

Auf Di Lorenzos Frage, was ihn dort denn so störe, antwortete der Schlagerbarde: «Das Gegröle und Gesaufe.» Drews, der im Münsterland lebt, ist mit Hits wie «Ein Bett im Kornfeld» und «Ich bau dir ein Schloss» in Mallorcas Schlagerdiskotheken oft zu hören und hatte dort viele Liveauftritte.