Jennifer Lawrence kann «unglaublich unhöflich» zu Fans sein

Die US-Schauspielerin Jennifer Lawrence (27) reagiert nach eigenen Worten manchmal äußerst pampig auf Fans - aus purem Selbstschutz.

«Wenn ich mich in die Öffentlichkeit begebe, werde ich unglaublich unhöflich», sagte sie in einem Gespräch, das die Zeitschrift «Variety» am Dienstag in ihrem YouTube-Kanal veröffentlichte. «Das ist irgendwie mein einziger Weg, mich selbst zu verteidigen.» Wenn jemand sich im Restaurant ihrem Tisch nähere, setze sie eine eisige Miene auf und mache eine abweisende Geste.

Dem US-Magazin «Elle» hat Lawrence vor einigen Tagen erzählt, dass sie gern eine Auszeit nehmen würde - allerdings sind dafür wohl nicht aufdringliche Fans der Grund. «Ich möchte eine Farm haben», so die Oscar-Preisträgerin. «Da möchte ich dann zum Beispiel Ziegen melken.» Vor einer Woche war bekanntgeworden, dass sich Lawrence und der Regisseur Darren Aronofsky (48) getrennt haben.