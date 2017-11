Hilaria und Alec Baldwin erwarten viertes gemeinsames Kind

US-Schauspieler Alec Baldwin (59) und seine Frau, die Yoga-Lehrerin Hilaria Baldwin (33), erwarten den vierten gemeinsamen Nachwuchs. Das teilte die werdende Mutter auf Instagram zu einem Foto ihrer fünfköpfigen Familie samt Hündchen.

Der neue «Mitspieler» werde im Frühjahr das Familienteam vergrößern. Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, wolle sie am nächsten Tag mit einem selbst gebackenen «speziellen» Kuchen auf Instagram verraten. «Wir freuen uns total!», fügte Hilaria Baldwin dazu. Auch der Schauspieler postete den Familienschnappschuss mit der Bemerkung «Here we go again...» («Jetzt geht das schon wieder los»).

Das seit 2012 verheiratete Paar hat bereits drei Kinder: Leonardo Ángel Charles (1), Rafael Thomas (2) und Töchterchen Carmen Gabriela (4). Baldwins ältere Tochter, das Model Ireland Baldwin (22), stammt aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Kim Basinger.