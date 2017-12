«Heute-Show» vor allen 20.15-Uhr-Sendungen

Erneut hat die erst am späten Freitagabend laufende «Heute-Show» bei den Einschaltquoten vor allen Sendungen gelegen, die zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr begannen. Im Schnitt 4,25 Millionen schalteten die ZDF-Satire-Show ab 22.30 Uhr ein.

Moderator Oliver Welke begrüßte diesmal als Gast den konservativen Politiker Jens Spahn, dem als CDU-Präsidiumsmitglied große Ambitionen in der deutschen Politik nachgesagt werden.

Mehr Zuschauer im deutschen Fernsehen hatte am Freitagabend nur die 20-Uhr-«Tagesschau», die allein im Ersten von 4,37 Millionen verfolgt wurde (15,5 Prozent). Hinzu kamen noch Zuschauer in den dritten Programmen, bei 3sat, Phoenix und so weiter.

Zur klassischen Sendezeit ab 20.15 Uhr war - wie so oft - das ZDF der Sieger: Die Folge «Der Krieger» aus der Reihe «Der Kriminalist» mit Christian Berkel sahen im Schnitt 4,19 Millionen (14,1 Prozent), anschließend ab 21.15 Uhr blieben bei der «Soko Leipzig» (Folge «Die Brücke») noch 4,18 Millionen dabei (14,5 Prozent).

Der ARD-Film «Eine Frage des Muts» aus der Reihe «Die Eifelpraxis» kam im Ersten ab 20.15 Uhr auf 3,95 Millionen Zuschauer (13,4 Prozent). Dahinter lag RTL mit seinem Format «Die ultimative Chart Show - Best of 2017!», die 2,77 Millionen (10,9 Prozent) einschalteten. Gäste bei Moderator Oliver Geissen waren zum Beispiel «Let's Dance»-Gewinner Gil Ofarim, Schlager-Popstar Vanessa Mai, Sänger Pietro Lombardi sowie auch Santiano, Klubbb3, Gentleman und die Ehrlich Brothers.

Die anderen Sender landeten etwas abgeschlagen auf den Plätzen: So erreichte Sat.1 mit der Tiershow «Superpets - Die talentiertesten Tiere der Welt» 1,75 Millionen (6,1 Prozent), ProSieben mit der US-Komödie «Der Knastcoach» 1,22 Millionen (4,3 Prozent), ZDFneo mit dem britischen Krimi «Lewis: Mord in bester Gesellschaft» 1,08 Millionen (3,7 Prozent) und RTL II mit dem Science-Fiction-Film «Robot Overlords - Herrschaft der Maschinen» 1,07 Millionen (3,7 Prozent).

Vox hatte mit der Serie «Law & Order: Special Victims Unit» 870 000 Zuschauer (2,9 Prozent) Kabel eins mit der Serie «Navy CIS» 790 000 (2,7 Prozent).