Gina Lollobrigida: Auch ich war Opfer

In die Debatte um sexuelle Belästigung und Gewalt gegen Frauen in der Filmbranche hat sich jetzt auch die 90 Jahre alte Filmdiva Gina Lollobrigida eingeschaltet.

Auch sie sei zwei Mal Opfer von Gewalt geworden, sagte die Italienerin in einem TV-Interview, ohne die Taten genauer zu beschreiben. «Das erste Mal war ich 19 Jahre alt, ich war unschuldig, kannte die Liebe nicht. Es war also schlimm», sagte sie in dem Programm «Porta a Porta», das am Mittwochabend ausgestrahlt wurde.

Beim zweiten Mal sei sie bereits verheiratet gewesen. «Es ist besser, nicht darüber zu reden.» Sie habe nicht den Mut gehabt, die Taten anzuzeigen, so Lollobrigida. «Wenn die Belästigung nicht Belästigung ist, sondern mehr, dann kannst du das nicht auslöschen, es bleibt drinnen und beeinflusst deinen Charakter.»

Seit dem Skandal um Hollywood-Mogul Harvey Weinstein, dem mehrere sexuelle Belästigungen und auch Vergewaltigung vorgeworfen wird, haben sich zahlreiche Frauen zu eigenen Erfahrungen mit ähnlichen Taten geäußert.