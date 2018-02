Frances Bean Cobain spricht über ihre Drogensucht

Frances Bean Cobain (25), die Tochter von Nirvana-Legende Kurt Cobain und Sängerin Courtney Love, ist seit zwei Jahren drogenfrei, wie sie am Dienstag auf Instagram bekanntgegeben hat.

«Es ist eine interessante und kaleidoskopische Entscheidung, meine Gefühle über etwas so Intimes öffentlich zu teilen», schrieb sie zu einem kurzen Video, das nach ihren Angaben in Oahu auf Hawaii gedreht wurde. Sie denke, es sei wichtiger, «meine Angst davor, verurteilt oder missverstanden oder typisiert zu werden, beiseitezulegen» als eine bestimmte Sache. Wovon sie abhängig gewesen sei, lässt Cobain in ihrem Post offen.

«Es ist viel leichter, sich an Selbstzerstörung, toxischen Konsum und Befreiung von Schmerzen zu klammern», schrieb sie über den schweren Weg weg von Drogen. Es sei aber «zweifellos die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe». Sie wolle mit einem gesünderen Lebensstil beginnen, der auf seelischer Stabilität begründet sei. Sie schließt ihren Post mit den Worten «Frieden, Liebe, Mitgefühl».