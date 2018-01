Ed Sheeran ist verlobt: «Wir sind sehr glücklich»

Popstar im siebten Himmel. Der britische Sänger Ed Sheeran hat sich mit seiner früheren Schulfreundin Cherry Seaborn verlobt. «Wir sind sehr glücklich und verliebt, und unsere Katzen sind auch vergnügt», schrieb der 26-jährige Musiker auf Instagram und postete ein Bild, auf dem er seine lachende Freundin küsst.

Er habe sich schon kurz vor Neujahr verlobt, schrieb der rothaarige Musiker weiter. Sheeran («Shape of You») und Seaborn drückten im ostenglischen Suffolk gemeinsam die Schulbank. Er soll schon damals ein Auge auf seine Mitschülerin geworfen haben. Eine Beziehung führen die beiden aber erst seit Mitte 2015 - anfangs über weite Distanzen, wie britische Medien am Wochenende übereinstimmend berichteten.

Denn Seaborn war nach der Schule in die USA gegangen. Sie studierte an der Duke-Universität in Durham (Bundesstaat North Carolina) und arbeitete später in einem Unternehmen in New York. Nach Uni-Angaben ist sie 25 Jahre alt. Das Paar hielt seine Beziehung lange geheim und unternahm während einer beruflichen Auszeit eine Weltreise.

Der Liebe wegen kehrte Seaborn, die auch eine erfolgreiche Hockeyspielerin ist, nach Großbritannien zurück.

Die junge Frau pflegte den Musiker nach einem Fahrradunfall im vergangenen Jahr. «Cherry musste mir die Zähne putzen», sagte Sheeran kurz danach in einem Interview dem Londoner Radiosender Capital FM. «Sie ist eine tolle Frau.» Bei dem Unfall hatte sich der 26-Jährige Handgelenk, Ellenbogen und eine Rippe gebrochen.

Fans sind sich sicher, dass Sheerans Video zum Song «Perfect» eine Liebesbotschaft an seine Freundin ist. Darin verliebt sich der Sänger in ein Mädchen, das er seit der Kindheit kennt. In dem romantischen Video, aufgenommen in verschneiten Bergen, spielt neben Sheeran US-Schauspielerin Zoey Deutch die Hauptrolle. «Der Song fühlt sich äußerst persönlich an», sagte Sheeran der Deutschen Presse-Agentur.

Sheeran ist einer der erfolgreichsten Musiker der Welt. Erst im vergangenen Dezember war er vom britischen Königshaus ausgezeichnet worden. Er darf sich nun als Mitglied des «Order of the British Empire» bezeichnen. Den Orden erhielt Sheeran für sein soziales Engagement und seine großen Erfolge als Musiker.

Und wann will das Paar heiraten? Das gab der Musiker am Wochenende nicht bekannt. Aber Sheeran hatte zuvor in Interviews gesagt, dass es ihm ernst mit Seaborn sei - und er gern «einige Kinder» haben möchte.