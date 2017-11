Details zur Hochzeit von Prinz Harry werden veröffentlicht

Noch an diesem Dienstagnachmittag sollen in London Details über die Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) veröffentlicht werden. Das bestätigte der Kensington-Palast der Deutschen Presse-Agentur. Der Prinz und die US-Schauspielerin werden im kommenden Frühjahr heiraten.

Unbekannt ist unter anderem noch das Datum und der Ort der Vermählung. Insider halten den April für unwahrscheinlich: In dem Monat ist der Geburtstermin für das dritte Kind von Herzogin Kate und Prinz William. Harry, sein Bruder William und Kate wohnen im Kensington-Palast. In einem Gebäude des Palastes mitten in London wird Markle in Zukunft gemeinsam mit ihrem Traumprinzen leben.

Kaum war die Verlobung des Paares bekanntgegeben, ging wenige Minuten danach die Produktion von Andenken los. Eine Firma im englischen Stoke-on-Trent produzierte Becher mit Herzchen, auf denen geschrieben stand: «Harry & Meghan sind verlobt».

Überraschend offen zeigte sich das Paar am Montagabend in einem BBC-Interview: Harry hat demnach seiner Freundin einen Heiratsantrag mit Kniefall gemacht. Sie habe ihn ohne zu zögern akzeptiert. «Sie ließ mich gar nicht ausreden», sagte Harry. Sie seien von einer gemeinsamen Freundin verkuppelt worden. Er habe vorher noch nie etwas von Meghan Markle gehört. «Ich wurde wunderschön überrascht.»

Am späten Montagabend gratulierten auch Barack und Michelle Obama dem Paar zur Verlobung. «Wir wünschen Euch ein Leben voller Freude und Glück miteinander», schrieb der Ex-US-Präsident auf Twitter.