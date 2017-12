Berlin vor 1 Stunde

Bedürftige feiern Weihnachten mit Frank Zander

Gefühlt müssen in Berlin jedes Jahr mehr Menschen in Parks oder auf der Straße schlafen. Der Musiker Frank Zander verwöhnt sie vor Weihnachten in der Wärme - dabei hat er selbst gerade einen Krankenhausaufenthalt hinter sich.