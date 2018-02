Berlinale 2018 startet: Die Stars treffen am roten Teppich ein - großartiger Eröffnungsfilm

Eröffnungsfilm: "Isle of Dogs"







Zur Eröffnung der Berlinale sind die ersten Stars am roten Teppich eingetroffen. Die 68. Filmfestspiele laufen bis 25. Februar. 17.000 Besucher werden erwartet, knapp 400 Filme werden präsentiert, 300.000 Kinotickets sollen verkauft werden. Am Donnerstagabend kam Schauspielerin Iris Berben im schwarzen Outfit zur Berlinale, Oscar-Preisträgerin Helen Mirren ("The Queen") im grauen Kleid, Heike Makatsch im roten Hosenanzug. Die Schauspielerin Anna Brüggemann trug - wie angekündigt - Turnschuhe. Diese und viele weitere Stars auf dem roten Teppich haben wir in unserer Bildergalerie für Sie zusammengestellt.Brüggemann hatte angesichts der #MeToo-Debatte auf Facebook dazu aufgerufen, bei der Berlinale auf die klassische Rollenverteilung in der Kleiderordnung zu verzichten und nach eigenem Geschmack zu kommen. Der Aufruf stand unter dem Schlagwort "Nobody's Doll" (etwa: Niemandes Puppe). Brüggemann trug einen passenden Anstecker.Die 68. Internationalen Filmfestspiele Berlin werden am Donnerstagabend mit dem "Isle of Dogs" von Wes Anderson eröffnet. Zu der Gala am Potsdamer Platz wurden mehr als 1600 Gäste erwartet. Bis zum 25. Februar sind 385 Filme aus 78 Ländern zu sehen. Die begehrten Bären-Preise werden am vorletzten Tag verliehen.Eröffnet wurde die diesjährige Berlinale von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU), Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD), Jury-Präsident Tom Tykwer und Berlinale-Direktor Dieter Kosslick. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nahm an der Eröffnungsgala teil.Im Anschluss sollte die Weltpremiere des Animationsfilms "Isle of Dogs" von Wes Andersons gezeigt werden. Dazu wurden der Regisseur und sein Filmteam, darunter die Sprecher und Sprecherinnen der Figuren wie die Schauspieler Bill Murray, Jeff Goldblum, Tilda Swinton und Liev Schreiber erwartet.Im Rahmen der Eröffnungsgala wurde die Internationale Jury vorgestellt, zu der neben Tykwer die belgische Schauspielerin Cécile de France, der spanische Fotograf und ehemalige Direktor der Filmoteca Española Chema Prado, die US-amerikanische Produzentin Adele Romanski, der japanische Komponist Ryuichi Sakamoto und die US-amerikanische Filmkritikerin Stephanie Zacharek gehören.Die deutsche Schauspielerin Anke Engelke führte als Moderatorin durch die Gala. Weitere internationale und nationale Gäste des Eröffnungsabends wurden erwartet wie der türkische Journalist Can Dündar, die Regisseure Fatih Akin, Leander Haußmann und Detlev Buck, die Schauspielerinnen Hanna Schygulla, Helen Mirren, Iris Berben und Senta Berger, die Schauspieler Mario Adorf und Daniel Brühl.Mit Blick auf die weltweite #MeToo-Debatte um Sexismus-Vorwürfe und sexuelle Gewalt in der Filmbranche und anderen Bereichen hatte Kulturstaatsministerin Grütters vor der Berlinale zu einem Kulturwandel aufgerufen, an dem alle mitwirken sollten. Angst und Schweigen seien viel zu lange die stillen Komplizen des Machtmissbrauchs gewesen, sagte die Kulturstaatsministerin: "Es ist gut, dass damit Schluss gemacht wird und dass sich nun vermehrt Frauen und auch Männer zur Wehr setzen." Gerade der Filmkunst gelinge es, "den Blick für die Wirklichkeit zu schärfen und überholte Rollenbilder - und auch Weltbilder - ins Wanken zu bringen".Auf der Berlinale werden bis zum 25. Februar knapp 400 Filme präsentiert. Insgesamt 24 Beiträge laufen im Wettbewerb, davon konkurrieren 19 um den Goldenen und die Silbernen Bären. Aus Deutschland sind vier Filme im Rennen. Mit dem Goldenen Ehrenbären wird auf der der US-Schauspieler Willem Dafoe für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Mit der Berlinale Kamera für besondere Verbundenheit mit dem Festival werden die Schweizerin Beki Probst, der israelische Produzent Katriel Schory und der tschechische Schauspieler Jiri Menzel geehrt.Die Internationalen Filmfestspiele Berlin gelten als einer der wichtigsten Branchentreffs der internationalen Filmindustrie sowie als größtes Publikumsfilmfestival der Welt. Auf dem zehntägigen Festival werden in diesem Jahr rund 17.000 Fachbesucher aus mehr als 120 Ländern erwartet. Zudem werden mehr als 300.000 Kinotickets verkauft.