" /> "Young Sheldon": Der Starttermin steht fest

Jetzt ist es offiziell: Der Sender CBS hat den Starttermin für "Young Sheldon" bekanntgeben! Demnach wird das "The Big Bang Theory"-Prequel ab Donnerstag, den 2. November 2017, wöchentlich über die amerikanischen TV-Bildschirme flimmern. Und zwar direkt im Anschluss an die Originalshow. Für die Debütfolge hat sich der Sender allerdings etwas Besonderes einfallen lassen. Die wird nämlich schon am 25. September 2017 ausgestrahlt, direkt im Anschluss an die Premiere der elften Staffel "TBBT". Wann die Fernsehzuschauer in Deutschland in den Genuss von "Young Sheldon" kommen, ist indes noch ungewiss.

Die Sitcom handelt von der Kindheit des eigenwilligen Nerds Sheldon Cooper; der Zuschauer begleitet ihn in der ersten Staffel in seinem ersten Highschool-Jahr. Verkörpert wird das Alter Ego von Jim Parsons (44) von Schauspieler Iain Armitage (*2008). Parsons selbst fungiert als Produzent und Erzähler.