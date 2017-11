Tweet des Tages

"Zurück am Set meiner neuen TV-Show #Sick Note"

Endlich geht es für Lindsay Lohans (30, "Herby: Fully Loaded" ) Karriere wieder bergauf. Die Schauspielerin postete am Montag auf Instagram ein Foto vom Dreh ihres neuen Projekts: der Show "Sick Note". Lohan wird in der zweiten Staffel der Sky-Serie dabei sein und an der Seite von "Harry Potter" -Star Rupert Grint (28) und Nick Frost (45) spielen, die ebenfalls auf dem Schnappschuss zu sehen sind. Bis Lohan tatsächlich mit ihrer neuen Bob-Frisur zu sehen sein wird, dauert es aber noch. Im Herbst startet in Großbritannien erst einmal die erste Staffel der Show.