Tinder wird zur Ehevermittlung? Hier findet man trotzdem noch Erotik!

Einloggen, wischen, wischen, chatten, Date vereinbaren, einvernehmlichen Sex haben... und das Ganze wieder von vorn. Als Tinder anfing, den deutschen Dating-Markt zu erobern, schien die App wie ein Geschenk an alle Singles, die ihre Freiheit genießen und ungezwungen Sex-Kontakte knüpfen wollten.Inzwischen ist Tinder vom spannenden Startup zur Mainstream-Firma geworden. Mit dem Erfolg kam dann aber die Respektabilität. Statt nur Sex-Dates zu ermöglichen, sollen mit einem Wisch auch die Singles verpartnert werden, die eine feste Beziehung oder sogar einen Ehepartner suchen.Startup-Experte Manfred Müller hat den Aufstieg von Tinder beobachtet und ist wenig verwundert über die Kehrtwende:„Eigentlich ist die Entwicklung vorhersehbar gewesen. Junge Internet-Unternehmen begeistern anfangs oft nur eine kleine, aber lautstarke Zielgruppe. Die sogenannten „early adopters“ kennen sich besten aus, nutzen viele verschiede Apps und lassen sich vor allem von Produkten begeistern, die innovativ und spannend sind. Tinder war zu Beginn in aller Munde, weil die App so radikal anders war. Irgendwann kann eine App aber nur noch wachsen, indem sie auch für die breite Masse attraktiv gemacht wird – und ihre subversiven Ecken und Kanten verliert. Sowohl Investoren, Medien, wie auch Kunden, wollen dann plötzlich ein seriöseres Tinder. Die Nutzer der ersten Stunde bleiben dabei leider auf der Strecke.“Müller, der bei dating-kompass.de Online-Dating-Angebote testet und vergleicht, weiß aber auch schon, wo Singles, die Lust auf Sex-Dates haben, weiterhin auf ihre Kosten kommen: „Immer mehr enttäuschte Tinder-User steigen jetzt auf die sogenannten Casual Dating-Portale um.“Im Gegensatz zu Tinder versuchen Anbieter wie C-date und Secret gar nicht erst, es allen recht zu machen. Statt dessen konzentrieren sich die Anbieter auf die Nische Sex-Dating, also auf erotische Abenteuer ohne Verpflichtungen. Damit ist nicht nur sicher gestellt, dass hier jeder fündig wird, der „nur“ auf der Suche nach Sex ist, sondern auch, dass Man(n) keine Zeit verschwendet mit Matches, die sich vom Date etwas völlig anderes erwarten – und insgeheim auf eine Beziehung oder sogar Heirat hoffen.