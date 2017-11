" /> "The Voice of Germany": Mark Forster ersetzt Andreas Bourani

Mark Forster (33, "Chöre" ) ist der Neue in der "The Voice of Germany"-Jury. Das gab die ProSiebenSat.1-Sendergruppe am Mittwoch bekannt. Der beliebte Singer-Songwriter ersetzt zur neuen Staffel im Herbst Vorjahressieger Andreas Bourani (33, "Hey" ). Der hatte seinen Rücktritt bereits Ende vergangenen Jahres bekanntgegeben. Für Forster ist der Jury-Stuhl jedoch kein unbekannter Platz. In den letzten zwei Jahren war er bereits Juror bei "The Voice Kids".

An die alten Hasen auf dem "TVOG"-Stuhl (Samu Haber, Yvonne Catterfeld, Smudo und Mich Beck) schickt Forster gleich mal eine Kampfansage: "Mein Respekt vor den Coach-Kollegen ist groß, aber meine Ausbildung an der 'The Voice Kids'-Uni war ziemlich gut: Team Mark hat Bock!" Seinen Juroren-Posten bei "The Voice Kids" räumt Forster übrigens deswegen nicht. Im Frühjahr nimmt er auch dort wieder im roten Stuhl Platz.