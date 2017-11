" /> "The Royals": Alle Fakten zur neuen Serie

Elizabeth Hurley (50, "Scheiden ist süß!" ) als Königin in einer ernsten Fernsehserie über die britische Königsfamilie? Klingt erstmal komisch, aber natürlich auch spannend. Vor der Ausstrahlung in den USA und England musste die Schauspielerin viel Kritik einstecken. Der Tenor: Sie sei fehlbesetzt. Nach den ersten Folgen verstummten diese Stimmen. Jetzt startet die Serie "The Royals" auch im deutschsprachigen Raum. ProSieben zeigt ab dem 25. November immer mittwochs ab 20:15 Uhr die Drama-Serie in Doppelfolgen. Doch was kann der Zuschauer überhaupt erwarten? Und um was geht es genau? Hier erfahren Sie alle Fakten.

Der Cast

Im Prinzip dreht sich alles um Königin Helena: Liz Hurley ist der Mittelpunkt der Serie und klar das Zugpferd der Produzenten. Ihre Interpretation der Rolle erinnert stark an Lady Diana, was natürlich kein Zufall ist: "Ich habe mir gedacht, wie es wohl sein würde, wenn Diana noch leben und Königin von England geworden wäre", erklärte Hurley im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Sie könne sich mit ihr gut identifizieren, weil sie in einer ähnlichen Altersgruppe seien. "Sie hat mich sehr für diese Rolle inspiriert", gibt Hurley zu.

Ihr zur Seite wurde unter anderem William Moseley (28) als Kronprinz Liam gestellt, der bisher vor allem durch "Die Chroniken von Narnia" in Erscheinung getreten ist. Zum weiteren Hauptcast zählen Vincent Regan (50) als König Simon und Alexandra Park als Prinzessin Eleanor. Besonders interessant: In Episode sieben ist das "Denver-Clan" -Biest Joan Collins (82) als Königin Helenas Mutter zu sehen.

Die Charaktere

Wie tickt die britische Königsfamilie wirklich? Diese Frage versucht "The Royals" nicht zu beantworten, gibt aber eine mögliche, fiktive aber interessante Alternative zur Realität: Eine Prinzessin, die im glitzernden Mini-Kleidchen ausufernde Partys feiert. Ein Playboy-Prinz, der eine Liaison mit der Tochter eines Angestellten beginnt. Ein König, der auf die Monarchie keine Lust mehr hat und diese zum Teufel wünscht. Und eine Königin, die alles dafür tut, den Schein zu wahren und nach außen hin souverän aufzutreten. Klingt nach einem Stoff für eine interessante Reise...

Die Handlung

Nach dem unerwarteten Tod des Thronfolgers steht die britische Königsfamilie im Fokus der Öffentlichkeit. Während Prinz Liam (Moseley) sich in seine neue Rolle als Kronprinz einfügen soll, sorgt seine Schwester, Prinzessin Eleanor (Park), mit nackten Tatsachen für Schlagzeilen. Nur Königin Helena (Hurley) schafft es, ihre dunklen Geheimnisse zu verbergen und den schönen Schein nach außen zu wahren. Doch dann beschließt ihr Mann, König Simon (Regan), eine Volksabstimmung, um die Monarchie durch eine Republik zu ersetzen.

Der Erfolg

Zugegeben: So richtig eingeschlagen hat die Serie bislang noch nicht. Für den Spartensender E!, der bisher eigentlich nur durch Reality-Soaps wie etwa "Keeping Up with the Kardashians" in Erscheinung getreten ist, war es für eine eigenproduzierte "echte" Serie dennoch ein Achtungserfolg. Bei der Pilotfolge schauten immerhin 1,41 Millionen Zuschauer zu, im Schnitt schalteten bei den zehn Folgen der ersten Staffel 1,15 Millionen Menschen ein. Eine zweite Staffel wurde in Auftrag gegeben, im Sommer 2015 abgedreht und wird derzeit im englischsprachigen Raum ausgestrahlt.

Die Produktion

Anfang 2013 entschied sich E!, sein Image als Trash-TV-Sender ordentlich zu polieren und gab bereits im Sommer den Piloten zu "The Royals" in Auftrag. Knapp ein Jahr später beschloss man, eine erste Staffel in London drehen zu lassen. Als Schauplatz wählten die Macher im Übrigen auch den bombastischen Blenheim Palace bei Woodstock in der Grafschaft Oxfordshire, der als fiktiver Königspalast dient. Den Produzenten zufolge diente als grobe Vorlage für den Plot der Drama-Serie tatsächlich Shakespeares "Hamlet" .